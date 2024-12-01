TV yayın akışı 1 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Aralık günü tv yayın akışı...
1 Aralık Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Aralık Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: İllegal Hayatlar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: ÇGH 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00
Siyah Kalp
10:00
Pazar Sürprizi
13:00
Sandık Kokusu-Tekrar
15:30
Deha-Tekrar
18:25
Hafta Sonu Ana Haber
20:00
Deha- Yeni Bölüm
00:15
Kalpazan- Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30
atv’de Hafta Sonu
10: 00
Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11: 20
Dizi TV
12: 10
Kirpi Sonic 2 / Yabancı Sinema
14: 20
Kuruluş Osman
15: 30
Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema
17: 00
Aman Reis Duymasın / Yerli Sinema
19: 00
atv Ana Haber
20: 00
Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20
Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00
Afili AşkTekrar
08:30
KonuştukçaYeni Bölüm
09:45
Magazin D PazarYeni Bölüm
12:45
Evrim Akın İle Ev Gezmesi Yeni Bölüm
13:45
Arda ile Omuz Omuza Yeni Bölüm
14:45
Yalan Tekrar
16:30
Uzak Şehir-Tekrar
18:30
Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00
Annem Ankara-Tekrar
Annem Ankara
22:45
İnci Taneleri-Tekrar
01:30
Güllerin Savaşı-Tekrar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30
Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası -Yeni Bölüm
11.20
Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00
Kızıl Goncalar
16.00
Hudutsuz Sevda
19.00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00
İllegal Hayatlar
22.15
Kızıl Goncalar
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15
Sağlık - Yeni Bölüm
Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00
Ada Masalı
11:00
Tülin Şahin ile Moda
12:00
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20
Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15
Sahipsizler
17:00
Sahipsizler
19:00
Star Haber
20:00
Çok Güzel Hareketler 2
23:30
Sahipsizler
02:30
Baba Ocağı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00
Türkiye'nin Doktorları
09:00
Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00
Asi Kabadayı
12:15
Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15
MasterChef Türkiye
20:00
MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.10
Alparslan: Büyük Selçuklu
10.30
Kod Adı Kırlangıç
11.45
Enine Boyuna
13.00
Mehmed: Fetihler Sultanı
16.05
Lingo Türkiye
17.30
Kod Adı Kırlangıç
19.00
Ana Haber
20.00
Teşkilat
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