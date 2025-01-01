TV yayın akışı 1 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak günü tv yayın akışı...
1 Ocak Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00
ATV YAYIN AKIŞI:
00:30 Bir Gece Masalı
03:10 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:50 Belalı Tanık 2
KANAL D YAYIN AKIŞI:
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Annem Ankara
NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:45 Şakir Paşa Ailesi
04:30 Bay Yanlış
05:45 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Şakir Paşa Ailesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
01:00 Yılbaşı Sürprizi
03:45 Bahar
06:45 Kızılcık Şerbeti
09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
10:15 İbo İle Güllüşah
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şendul Şaban
22:00 Çarıklı Milyoner
TV8 YAYIN AKIŞI:
01:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
09:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
13:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
16:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
20:00 Survivor 2025
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