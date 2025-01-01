TV yayın akışı 1 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 1 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
01 Ocak 2025 Çarşamba, 11:32
TV yayın akışı 1 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1 Ocak Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ocak Çarşamba  tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Annem Ankara 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET  20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  Sandık Kokusu 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00

TV yayın akışı 1 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI:

00:30 Bir Gece Masalı

03:10 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:50 Belalı Tanık 2

TV yayın akışı 1 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI:

01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Annem Ankara

TV yayın akışı 1 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI:

01:45 Şakir Paşa Ailesi

04:30 Bay Yanlış

05:45 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Şakir Paşa Ailesi

TV yayın akışı 1 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

01:00 Yılbaşı Sürprizi

03:45 Bahar

06:45 Kızılcık Şerbeti

09:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

10:15 İbo İle Güllüşah

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şendul Şaban

22:00 Çarıklı Milyoner

TV yayın akışı 1 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI:

01:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

09:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

13:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

16:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

20:00 Survivor 2025

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