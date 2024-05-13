TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 13 Mayıs Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 13 Mayıs Pazartesi TV rehberi..
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program
05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06:35 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi
03:05 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Hükümet Kadın 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:30 Tokatçı
02:00 Sandık Kokusu
04:15 Cafer'in Çilesi
05:30 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler (Tekrar)
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:45 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Ruhun Duymaz
04:45 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kardeşlerim
03:00 Ateş Kuşları
05:40 Safir
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom 2: Zehirli Öfke
21:50 Karanlık Cinayetler
23:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
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