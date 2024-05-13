TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 13 Mayıs Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 13 Mayıs Pazartesi TV rehberi..

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2024 Pazartesi, 09:42
TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program

05:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06:35 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi

03:05 Gönül Dağı

TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hükümet Kadın 2

22:15 Hükümet Kadın 2

TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:30 Tokatçı

02:00 Sandık Kokusu

04:15 Cafer'in Çilesi

05:30 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler (Tekrar)

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:45 Taş Kağıt Makas

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızıl Goncalar

03:00 Ruhun Duymaz

04:45 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TV yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kardeşlerim

03:00 Ateş Kuşları

05:40 Safir

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom 2: Zehirli Öfke

21:50 Karanlık Cinayetler

23:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

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