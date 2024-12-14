TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2024 Cumartesi, 09:14
TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

14 Aralık Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Aralık Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şevkat Yerimdar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Holding 20:00

TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 İnci Taneleri

02:30 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

01:30 Hudutsuz Sevda

04:00 Her Yerde Sen

06:15 Senden Daha Güzel

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:15 Kızıl Goncalar

16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şevkat Yerimdar

TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Deha

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Bahar

05:00 Deha

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Siyah Kalp

TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sen Ağlama İstanbul

02:00 Sahipsizler

04:30 Erkenci Kuş

05:15 Sen Ağlama İstanbul

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sen Ağlama İstanbul

11:30 Sahipsizler

13:45 Sen Ağlama İstanbul

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Dizi

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

22:15 Sahipsizler

TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT ! YAYIN AKIŞI

05:55 Beni Böyle Sev

08:15 Yedi Numara

09:05 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

09:15 El Dorado

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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