TV yayın akışı 14 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Aralık günü tv yayın akışı...
14 Aralık Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Aralık Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şevkat Yerimdar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.00
ATV YAYIN AKIŞI: Holding 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 İnci Taneleri
02:30 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
NOW TV YAYIN AKIŞI
01:30 Hudutsuz Sevda
04:00 Her Yerde Sen
06:15 Senden Daha Güzel
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:15 Kızıl Goncalar
16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şevkat Yerimdar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Deha
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Bahar
05:00 Deha
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sen Ağlama İstanbul
02:00 Sahipsizler
04:30 Erkenci Kuş
05:15 Sen Ağlama İstanbul
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sen Ağlama İstanbul
11:30 Sahipsizler
13:45 Sen Ağlama İstanbul
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Dizi
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
22:15 Sahipsizler
TRT ! YAYIN AKIŞI
05:55 Beni Böyle Sev
08:15 Yedi Numara
09:05 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
09:15 El Dorado
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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