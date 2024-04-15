TV yayın akışı 15 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 15 Nisan Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 15 Nisan Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2024 Pazartesi, 09:45
TV yayın akışı 15 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 15 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Aldatmak

03:10 Ateş Kuşları

06:00 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tomb Raider

22:30 Son Sığınak

TV yayın akışı 15 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kızıl Goncalar

02:45 Korkma Ben Yanındayım

05:15 Kefaret

06:00 Adım Farah

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haa Sonu

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TV yayın akışı 15 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 – Sakla Beni

03:00 – Aramızda Kalsın

04:30 – Türk Müziği

05:30 – Güzel Köylü

07:00 – Benim Tatlı Yalanım09:45 – Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Güzel Köylü

18:15 – Star Haber

19:00 – Ömer

20:00 – Ömer

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