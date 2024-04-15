TV yayın akışı 15 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 15 Nisan Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 15 Nisan Pazartesi TV rehberi...
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Aldatmak
03:10 Ateş Kuşları
06:00 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Tomb Raider
22:30 Son Sığınak
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızıl Goncalar
02:45 Korkma Ben Yanındayım
05:15 Kefaret
06:00 Adım Farah
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haa Sonu
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 – Sakla Beni
03:00 – Aramızda Kalsın
04:30 – Türk Müziği
05:30 – Güzel Köylü
07:00 – Benim Tatlı Yalanım09:45 – Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Güzel Köylü
18:15 – Star Haber
19:00 – Ömer
20:00 – Ömer
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