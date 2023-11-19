TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2023 Pazar, 10:11
TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Kasım Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Mutfağı

14:40 Çok Güzel Hareketler 2

15:45 Bir Derdim Var

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Bir Derdim Var

03:00 Poyraz Karayel

05:15 5N1K

TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şahane Hayatım

15:00 Kirli Sepeti

16:45 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Bambaşka Biri

03:15 Şahane Hayatım

05:16 Aşk Yeniden

06:00 Ruhun Duymaz

TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Pazar Süprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

00:15 Sakar Şakir

23:45 Aile

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

08:15 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy iel Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 

23:45 Sakla Beni

02:00 Güzel Köylü

04:00 Türk Müziği

05:30 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

16:15 Kral Şakir: Cumburlop

17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları

17:45 Kral Şakir: Cumburlop

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

03:30 Oynat Bakalım

05:30 Tuzak

TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Lingo

06:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

10:15 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

17:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu

11:36 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:05 Safir

05:50 Cennetin Gözyaşları

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