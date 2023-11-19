TV yayın akışı 19 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Kasım Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Mutfağı
14:40 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Bir Derdim Var
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Bir Derdim Var
03:00 Poyraz Karayel
05:15 5N1K
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Şahane Hayatım
15:00 Kirli Sepeti
16:45 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Bambaşka Biri
03:15 Şahane Hayatım
05:16 Aşk Yeniden
06:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Pazar Süprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
00:15 Sakar Şakir
23:45 Aile
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr Özgür Koldai ile Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy iel Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sakla Beni
02:00 Güzel Köylü
04:00 Türk Müziği
05:30 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:15 Kral Şakir: Cumburlop
17:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları
17:45 Kral Şakir: Cumburlop
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
03:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Lingo
06:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
10:15 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
17:00 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu
11:36 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:05 Safir
05:50 Cennetin Gözyaşları
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