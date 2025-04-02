TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Nisan Çarşamba günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
02 Nisan 2025 Çarşamba, 09:23
TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

2 Nisan Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Nisan Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20212 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"   20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Fenerbahçe - Galatasaray  20:45

TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

22:45 Eşref Rüya

01:15 Arka Sokaklar

03:30 Yargı

05:00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:30 Hayallerinin Peşinde

06:20 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"

07:50 Vuslat

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:45 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"

22:45 Gönül Dağı

01:35 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"

03:35 Seksenler

04:45 Lingo Türkiye

TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Siyah Kalp

02:30 Deha

04:30 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

22:45 Yalı Çapkını

03:00 Tarkan

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Derbi Günü

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

22:50 Kuruluş Osman

01:50 Can Borcu

05:00 Hercai

TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TV yayın akışı 2 Nisan Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Şahane Hayatım

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

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