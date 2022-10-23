TV yayın akışı 23 Ekim Pazar! Bugün hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 11:49
<p>Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, 23 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     19:00 Çok Güzel Hareketler 2 </p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Teşkilat </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Kim milyoner olmak ister?</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI  20:00  Hayat Bugün</p>

Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 23 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI     19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Teşkilat 

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Kim milyoner olmak ister?

SHOW TV YAYIN AKIŞI  20:00  Hayat Bugün

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Tozluyaka</p> <p>16:00 İyilik</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p> <p>23:15 Yasak Elma</p> <p>01:45 Kamera Arkası</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

16:00 İyilik

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

23:15 Yasak Elma

01:45 Kamera Arkası

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zamnan ki</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Yerli Dizi</p> <p>16:00 Yerli Dizi</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p> <p>03:00 BİR ZAMANLAR BROOKLYN'DE</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zamnan ki

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

03:00 BİR ZAMANLAR BROOKLYN'DE

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Baba</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Hayat Bugün</p> <p>22:45 Salak Milyoner</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Baba

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hayat Bugün

22:45 Salak Milyoner

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:45 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 10 Yaş Genç</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>13:15 Masterchef Türkiye</p> <p>15:15 Pişir de Görelim</p> <p>18:00 Masterchef Türkiye</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:45 Türkiye'nin Doktorları

10:00 10 Yaş Genç

10:45 Gazete Magazin

13:15 Masterchef Türkiye

15:15 Pişir de Görelim

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Canım Annem

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16:15 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00  Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30  Yalı Çapkını</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Kiralık Aşk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:15 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00  Çok Güzel Hareketler 2

23:30  Yalı Çapkını

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:05 Kalk Gidelim</p> <p>08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu </p> <p>11:50 Enine Boyuna (Canlı)</p> <p>13:00 Mavi Tutku</p> <p>13:30: Dinozor Adası</p> <p>15:00 Kasaba Doktoru</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>20:00 Teşkilat </p> <p>00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:05 Kalk Gidelim

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu 

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Mavi Tutku

13:30: Dinozor Adası

15:00 Kasaba Doktoru

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber 

20:00 Teşkilat 

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Yalnız Kurt</p> <p>15:45  Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim milyoner olmak ister?</p> <p>00:20 Kardeşlerim</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Yalnız Kurt

15:45  Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim milyoner olmak ister?

00:20 Kardeşlerim

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