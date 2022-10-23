TV yayın akışı 23 Ekim Pazar! Bugün hangi dizi ve filmler var?
Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 23 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim milyoner olmak ister?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hayat Bugün
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
16:00 İyilik
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
23:15 Yasak Elma
01:45 Kamera Arkası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zamnan ki
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
03:00 BİR ZAMANLAR BROOKLYN'DE
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hayat Bugün
22:45 Salak Milyoner
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:45 Türkiye'nin Doktorları
10:00 10 Yaş Genç
10:45 Gazete Magazin
13:15 Masterchef Türkiye
15:15 Pişir de Görelim
18:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Canım Annem
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Kiralık Aşk
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:15 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:05 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Mavi Tutku
13:30: Dinozor Adası
15:00 Kasaba Doktoru
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Yalnız Kurt
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim milyoner olmak ister?
00:20 Kardeşlerim
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