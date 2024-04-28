TV yayın akışı 28 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 28 Nisan Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 28 Nisan Pazar TV rehberi..

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2024 Pazar, 09:35
TV yayın akışı 28 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D yayın akışı

07:00 Oğlum Osman

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Taş Kağıt Makas

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:00 5N1K

05:00 Bodrum Masalı

TV yayın akışı 28 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 yayın akışı

05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40 Bir Sevdadır

08.35 Kara Ağaç Destanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Biraz Kül Biraz Duman

13.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.15 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

04.05 3'te 3

05.10 Biraz Kül Biraz Duman

TV yayın akışı 28 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 yayın akışı

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Çarkıfelek

02:30 Gençlik Rüzgarı

03:15 Gazete Magazin

TV yayın akışı 28 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW yayın akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kirli Sepeti

16.00 Kızıl Goncalar

19.00 Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kirli Sepeti

23.45 Kızıl Goncalar

02.45 Senden Daha Güzel

04.45 Kefaret

06.00 Adım Farah

TV yayın akışı 28 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW yayın akışı

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Japon İşi

15:00 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Kapıcılar Kralı

23:30 Bahar

02:30 Atla Gel Şaban

03:45 Kapıcılar Kralı

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV yayın akışı 28 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV yayın akışı

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 20 Ateş Kuşları

15: 40 Kardeşlerim

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Kuruluş Osman

03: 00 Ateş Kuşları

05: 40 Safir

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