TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 8 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 8 Temmuz Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2024 Pazartesi, 09:37
TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 8 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 8 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 

TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Ay'dan Gelen Felaket

02:00 Güneşin Kızları

04:15 Çatı Katı Aşk

TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:15 Kasaba Doktoru

12:45 Lingo Türkiye

14:10 Seksenler

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "1917"

22:35 Yabancı Sinema "Yıldızlararası”

02:00 Yabancı Sinema "1917"

03:50 Gönül Dağı

05:40 Kapanış

TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dinozor Avı

01:30 Dinozor Avı

02:45 Arıza

TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Maide’nin Altın Günü

16:00 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Panama

21:50 Alan

00:55 Ateş Kuşları

03:25 Kaçak

05:45 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

14:15 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Servet Operasyonu

22:30 Servet Operasyonu

01:00 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Gazete Yaz Magazin

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Yaz Magazin

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

22:45 Kızıl Goncalar

01:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

03:30 Son Yaz

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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