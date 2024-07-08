TV yayın akışı 8 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 8 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 8 Temmuz Pazartesi TV rehberi...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 8 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 8 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Ay'dan Gelen Felaket
02:00 Güneşin Kızları
04:15 Çatı Katı Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:15 Kasaba Doktoru
12:45 Lingo Türkiye
14:10 Seksenler
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "1917"
22:35 Yabancı Sinema "Yıldızlararası”
02:00 Yabancı Sinema "1917"
03:50 Gönül Dağı
05:40 Kapanış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dinozor Avı
01:30 Dinozor Avı
02:45 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Maide’nin Altın Günü
16:00 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Panama
21:50 Alan
00:55 Ateş Kuşları
03:25 Kaçak
05:45 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
14:15 Dolunay
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Servet Operasyonu
22:30 Servet Operasyonu
01:00 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Gazete Yaz Magazin
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Yaz Magazin
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:45 Kızıl Goncalar
01:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
03:30 Son Yaz
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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