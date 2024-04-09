TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 9 Nisan Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 9 Nisan Salı TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2024 Salı, 09:24
TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Nisan Salı günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Güzel Günler (Yerli Sinema)

10:30 Sultan (Yerli Sinema)

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:15 Sandık Kokusu

02:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)

22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

01:50 Aquaman (Yabancı Sinema)

04:30 Mutfak Bahane

TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:59 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

22:20 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

00:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)

02:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)

04:45 Bodrum Masalı

TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Söz

TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

13:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:15 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

07:00 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kod Adı Kırlangıç

17:00 Lingo Türkiye

18:10 Ramazan Sevinci

19:50 Ana Haber

20:20 İddiaların Aksine

20:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:00 Kara Ağaç Destanı

02:30 Lingo Türkiye

03:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

06:10 Kapanış

TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Kızıl Goncalar

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 Korkma Ben Yanındayım

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)

22:30 Yabani

01:30 Kızıl Goncalar

04:00 Kefaret

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