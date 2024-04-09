TV yayın akışı 9 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 9 Nisan Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 9 Nisan Salı TV rehberi...
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Nisan Salı günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Güzel Günler (Yerli Sinema)
10:30 Sultan (Yerli Sinema)
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:15 Sandık Kokusu
02:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
22:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
01:50 Aquaman (Yabancı Sinema)
04:30 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:59 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:20 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
00:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)
02:45 Sesinde Aşk Var (Yerli Sinema)
04:45 Bodrum Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Aramızda Kalsın
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
07:00 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kod Adı Kırlangıç
17:00 Lingo Türkiye
18:10 Ramazan Sevinci
19:50 Ana Haber
20:20 İddiaların Aksine
20:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:00 Kara Ağaç Destanı
02:30 Lingo Türkiye
03:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
06:10 Kapanış
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Kızıl Goncalar
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 Korkma Ben Yanındayım
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)
22:30 Yabani
01:30 Kızıl Goncalar
04:00 Kefaret
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