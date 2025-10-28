Gassal dizisinin 3. sezonu için geri sayım sürerken, izleyiciler Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı yapımın yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, Gassal 3. sezon tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezon oyuncuları kimler?

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz aylarda çekimlerine başlanan Gassal dizisinin 3. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan fragmanda "Yakında" "Sadece Tabii'de" bilgilerine yer verildi.

GASSAL 3. SEZON'DA KİMLER VAR?

Gassal 3. sezon fragmanında Timuçin Esen sürprizi yaşandı.

“Gassal’’ dizisinde; Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş gibi başarılı isimler rol alırken yeni sezonda Öykü Gürman ve Yasemin Sakallıoğluda yer alacak.