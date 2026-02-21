Göğe Koşmak filminin yönetmen koltuğunda Mirlan Abdykalykov oturuyor. Filmin senaristliğini Mirlan Abdykalykov ve Ernest Abdyjaparov üstleniyor. Peki, Göğe Koşmak filminin konusu ne? Göğe Koşmak filminin oyuncuları kim?

GÖĞE KOŞMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Olağanüstü bir koşucu olan on iki yaşındaki Jekshen'ın destekçileri sadece okuldaki arkadaşı ve babasının arkadaşlarıdır. Onlar da onu hayatını daha iyi yönde değiştirebilecek büyük bir yarışa katılmaya teşvik eder.

GÖĞE KOŞMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Temirlan Asankadyrov

Ruslan Orozakunov

Meerim Atantaeva

Ilim Kalmuratov

Ulanbek Omuraliev

Jenish Kangeldiev

Jibek Baktybekova

Kubanychbek Beishebaev

Dilshat Mambetaliev

Akylbek Abdykalykov

Anar Nazarkulova

Ainura Kachkynbek Kyzy

GÖĞE KOŞMAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Göğe Koşmak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.