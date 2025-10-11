Güller ve Günahlar dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin ilk bölümü ne zaman? Güller ve Günahlar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dürüstlük, aile bağları ve güven üzerine kurduğu hayatıyla tanınan başarılı iş insanı Serhat, eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir gerçeği öğrenince sarsılır. Berrak'ın geçirdiği talihsiz kaza sonrası komaya girmesi, Serhat'ı yanıtlarını bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkarır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’e Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi isimler eşlik ediyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Güller ve Günahlar dizisinin ilk bölümü 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.