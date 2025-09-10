Güller ve Günahlar dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Güller ve Günahlar dizisinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Güller ve Günahlar dizisi ne zaman yayımlanacak?

G Ü LLER VE G Ü NAHLAR D İZİSİNİN KONUSU NE?

Deniz Can Çelik’in yönetmenliğinde ekranlara gelecek olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle altüst olan yaşamına odaklanıyor.

G Ü LLER VE G Ü NAHLAR D İZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Yıldırım, Serhat karakteriyle ekranlara dönüyor. Cemre Baysel ise güçlü ve kararlı Zeynep rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Kadroda ayrıca Gülenay Kalkan, Emel Çölgeçen, Ahmet Saraçoğlu, Oya Unustası ve Serdar Orçin gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Kaan Çakır, Derya Karadaş ve Burak Altay gibi isimler de dizide rol alıyor.

G Ü LLER VE G Ü NAHLAR D İZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayın tarihi Eylül 2025 olarak açıklandı, ancak kesin gün henüz netleşmedi.