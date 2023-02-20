Günden Kalanlar filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1993 yılında vizyona giren Günden Kalanlar filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Günden Kalanlar filminin konusu ne? Günden Kalanlar filminin oyuncuları kim? Günden Kalanlar filminin IMDb puanı kaç?
Günden Kalanlar (The Remains of the Day), yönetmenliğini James Ivory, senaristliğini Ruth Prawer Jhabvala ve Harold Pinter'ın üstlendiği, 1993 yapımlı bir dram filmidir.
GÜNDEN KALANLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
İkinci Dünya Savaşı giderek yaklaşmaktadır. Dünya’ya karşı sessizliğini koruyan İngiltere’nin Darlington Malikânesi’nde baş uşak olarak görev yapan James Stevenson kurallara ve Lord’a olan bağlılığıyla bilinir. Malikâneye yeni başlayan aşçıbaşı Miss Kenton ise tam aksine, samimi ve naziktir.
GÜNDEN KALANLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anthony Hopkins
Emma Thompson
James Fox
Christopher Reeve
Peter Vaughan
Hugh Grant
Michael Lonsdale
Tim Pigott-Smith
GÜNDEN KALANLAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Günden Kalanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.
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