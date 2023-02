Günden Kalanlar filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:17

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:17

Günden Kalanlar (The Remains of the Day), yönetmenliğini James Ivory, senaristliğini Ruth Prawer Jhabvala ve Harold Pinter'ın üstlendiği, 1993 yapımlı bir dram filmidir.

GÜNDEN KALANLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

İkinci Dünya Savaşı giderek yaklaşmaktadır. Dünya’ya karşı sessizliğini koruyan İngiltere’nin Darlington Malikânesi’nde baş uşak olarak görev yapan James Stevenson kurallara ve Lord’a olan bağlılığıyla bilinir. Malikâneye yeni başlayan aşçıbaşı Miss Kenton ise tam aksine, samimi ve naziktir.

GÜNDEN KALANLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Hopkins

Emma Thompson

James Fox

Christopher Reeve

Peter Vaughan

Hugh Grant

Michael Lonsdale

Tim Pigott-Smith

GÜNDEN KALANLAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Günden Kalanlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.