Halef dizisi 18. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Melek, Serhat’ı tamamen ele geçirmek için her türlü riski göze almıştır. Diğer yanda Nurgül, Akif ve Nida’nın ihanetini Aşır’a ifşa etmeye kararlıdır. Köşeye sıkışan Akif, Nurgül’ü susturmaya çalışırken konağa geri dönebilmek için tehlikeli bir oyun başlatır. Sırlar açığa mı çıkacak, yoksa yeni bir savaş mı başlayacak?

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 29 Ocak Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.