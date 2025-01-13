Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:20

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:20

Orijinal ismi Tschiller: Off Duty olan Hamburg-İstanbul Hattı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki, Hamburg - İstanbul Hattı filminin konusu nedir? Hamburg - İstanbul Hattı filminin oyuncuları kimler?

HAMBURG - İSTANBUL HATTI KONUSU NEDİR?

Alman bir polis olan Nick'in kızı Lenny, annesinin ölümünün intikamını almak için İstanbul'a kaçar. Fakat Istanbul'dayken Süleyman Şeker tarafından Rus mafyasına satılır. Nick, kızının ortadan kaybolduğunu görünce onu kurtarmak için İstanbul'a gider ve Süleyman Şeker'i araştırır. Kızı Lenny'nin Rus mafyasının eline düştüğünü öğrenen Nick, ortağı Yalçın ile beraber kızını kurtarmak için Rusya'ya gider.

HAMBURG - İSTANBUL HATTI OYUNCULARI KİMLER?

Til Schweiger - Nick Tschiller

Fahri Yardim - Yalcin Gümer

Luna Schweiger - Lenny

Özgür Emre Yildirim - Süleyman Seker

Alyona Konstantinova - Dasha

Egor Pazenko - Boris Golidzyn

Tamer Tirasoglu - Bülent

Evgeniy Sidikhin - Alexander Kinskij