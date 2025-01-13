Hamburg - İstanbul Hattı filminin konusu nedir? Hamburg - İstanbul Hattı filminin oyuncuları kimler?
13 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan Hamburg – İstanbul Hattı filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Peki, Hamburg - İstanbul Hattı filminin konusu nedir? Hamburg - İstanbul Hattı filminin oyuncuları kimler?
Orijinal ismi Tschiller: Off Duty olan Hamburg-İstanbul Hattı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki, Hamburg - İstanbul Hattı filminin konusu nedir? Hamburg - İstanbul Hattı filminin oyuncuları kimler?
HAMBURG - İSTANBUL HATTI KONUSU NEDİR?
Alman bir polis olan Nick'in kızı Lenny, annesinin ölümünün intikamını almak için İstanbul'a kaçar. Fakat Istanbul'dayken Süleyman Şeker tarafından Rus mafyasına satılır. Nick, kızının ortadan kaybolduğunu görünce onu kurtarmak için İstanbul'a gider ve Süleyman Şeker'i araştırır. Kızı Lenny'nin Rus mafyasının eline düştüğünü öğrenen Nick, ortağı Yalçın ile beraber kızını kurtarmak için Rusya'ya gider.
HAMBURG - İSTANBUL HATTI OYUNCULARI KİMLER?
Til Schweiger - Nick Tschiller
Fahri Yardim - Yalcin Gümer
Luna Schweiger - Lenny
Özgür Emre Yildirim - Süleyman Seker
Alyona Konstantinova - Dasha
Egor Pazenko - Boris Golidzyn
Tamer Tirasoglu - Bülent
Evgeniy Sidikhin - Alexander Kinskij
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