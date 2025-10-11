Hayaletin İntikamı filminin yönetmen koltuğunda Uli Edel oturuyor. Filmin senaristliğini Daniel Kay üstleniyor. Peki, Hayaletin İntikamı filminin konusu ne? Hayaletin İntikamı filminin oyuncuları kim?
HAYALETİN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NE?
Cadılar Bayramı gecesinde oğullarının gizemli bir şekilde kaçırılmasıyla hayatları bir anda allak bullak olan genç çift Mike Lawford (Nicolas Cage) ve Kristen (Sarah Wayne Callies), bu olaydan bir yıl sonra açıklayamadıkları gizemli olaylarla ve korkutucu mesajlarla karşılaşırlar. Korkutucu ipuçlarıyla oğullarını New York’ta aramaları gerektiğini anlayan çift, her şeylerini yok sayarak bu gizemli dünyada oğullarını bulmak için ellerinden geleni yaparlar. Başrollerini Nicolas Cage ve The Walking Dead'den tanıdığımız Sarah Wayne Callies'in oynadığı filmin yönetmeni ise Uli Edel.
HAYALETİN İNTİKAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
Sarah Wayne Callies
Veronica Ferres
Lyriq Bent
Lauren Beatty
Jack Fulton
Stephen McHattie
Erin Boyes
Alex Mallari
Juan Carlos
Susannah Hoffmann
Jamillah Ross
Rosalba Martinni
HAYALETİN İNTİKAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayaletin İntikamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.