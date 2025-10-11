Hayaletin İntikamı filminin konusu ne? Hayaletin İntikamı filminin oyuncuları kim?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 19:53:00
Hayaletin İntikamı (Pay The Ghost) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hayaletin İntikamı filminin yönetmen koltuğunda Uli Edel oturuyor. Filmin senaristliğini Daniel Kay üstleniyor.

HAYALETİN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Cadılar Bayramı gecesinde oğullarının gizemli bir şekilde kaçırılmasıyla hayatları bir anda allak bullak olan genç çift Mike Lawford (Nicolas Cage) ve Kristen (Sarah Wayne Callies), bu olaydan bir yıl sonra açıklayamadıkları gizemli olaylarla ve korkutucu mesajlarla karşılaşırlar. Korkutucu ipuçlarıyla oğullarını New York’ta aramaları gerektiğini anlayan çift, her şeylerini yok sayarak bu gizemli dünyada oğullarını bulmak için ellerinden geleni yaparlar. Başrollerini Nicolas Cage ve The Walking Dead'den tanıdığımız Sarah Wayne Callies'in oynadığı filmin yönetmeni ise Uli Edel.

HAYALETİN İNTİKAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Sarah Wayne Callies

Veronica Ferres

Lyriq Bent

Lauren Beatty

Jack Fulton

Stephen McHattie

Erin Boyes

Alex Mallari

Juan Carlos

Susannah Hoffmann

Jamillah Ross

Rosalba Martinni

HAYALETİN İNTİKAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayaletin İntikamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

