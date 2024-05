Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:53

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, düzenlediği konferansta yapay zeka botuna yeni bir güncelleme getirdi. GPT-4o güncellemesiyle birlikte yapay zekanın sesli sohbetlerde gerçek bir insan gibi diyalog kurabildiği, çeviri yapabildiği ve metin ile görsel arasında etkileşim kurabildiği görülürken, akıllara Joaquin Phoenix'in başrol oynadığı "Her" filmi geldi. Peki, Her filmi konusu nedir? Her filmi ne anlatıyor? Her filmi oyuncuları kimler?

HER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Theodore Twombly hayatını, yakın gelecekte nadir bulunan bir şeye dönüşmüş olan el yazımı mektupları yazarak kazanmaktadır. Ve bu yıllarda insanların işlerini artık bilgisayar programları yerine getirmektedir. Theodore, karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamaya başlar ve bir gün karşılaştığı bir teknoloji reklamıyla birlikte hayatı değişir. Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır. Ağır bir depresyonun içerisinde olan Theodore, yavaş yavaş hayatın keyifli yanlarını fark etmeye başlarken yapay zeka programıyla arasındaki ilişki de gitgide tuhaflaşır.

1999'da Being John Malkovich filmiyle Oscar adaylığı kazanan çok yönlü sinemacı Spike Jonze'un son uzun metrajlı filmi, yalnızlık ve yaratıcılık sıkıntısı çeken bir yazarın dram ve komediyle yoğrulan öyküsünü beyazperdeye taşıyor. Filmin başrolünde Joaquin Phoenix yer alırken, Scarlett Johansson da gizemli bilgisayar uygulamasına sesiyle hayat veriyor.

HER FİLMİ OYUNCULARI

Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams

HER FİLMİ VE LOST İN TRANSLATİON FİLMİNİN BAĞLANTISI

Sofia Coppola ve Spike Jonze kendi jenerasyonunun en yetenekli yönetmenleri arasında yer almalarının yanı sıra bir zamanlar evliydiler. Her iki film de boşandıktan sonra çekildi ve bu filmlerin içeriği ve tartışacağım diğer faktörler nedeniyle her iki filmin de benzer bir hikaye anlattığını iddia edebiliriz.

1999'da Sofia Coppola ve Spike Jonze evlendi. O zamanlar her ikisi de kariyerlerinde başarılı noktaların tadını çıkarıyorlardı. Sofia, ilk filmi The Virgin Suicides'la kısa süre önce eleştirmenlerin beğenisini toplarken , müzik videosu sektöründe çığır açan çalışmalarıyla tanınan Spike, ilk yönetmenlik denemesini Being John Malkovich ile yaparak vizyoner bir film yapımcısı olarak kendini kanıtladı. Ne yazık ki 2003 yılında evliliklerini boşanmayla sonlandırdılar.

Sofia Coppola ve Spike Jonze "kişisel projeler" üreten sanatçılar. Yaşamları ve deneyimleri anlatılarının ve sanatlarının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Bu bağlamda, her iki film de birlikte incelenerek, her bir yönetmenin evlilik ve boşanma deneyimlerini yansıtan ortak unsurları ve farklılıkları ortaya çıkartıyor.