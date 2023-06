Yayınlanma: 27.06.2023 - 12:07

Güncelleme: 27.06.2023 - 12:07

Her Şey Dahil filminin yönetmenliğini Hakan Eser üstlenirken filmin senaryosunu Şeyda Delibaşı ve Hakan Eser kaleme aldı. 2022 yılında vizyona giren Her Şey Dahil filminin türü komedidir. Filmseverler, Her Şey Dahil filminin konusunu, oyuncularının kimler olduğunu ve nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Her Şey Dahil filmi konusu nedir? Her Şey Dahil filmi oyuncuları kimler? Her Şey Dahil filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

HER ŞEY DAHİL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Faruk, Ayhan ve Kasım, Danimarka’daki kriyo bankasında farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeştir. Birlikte yaşayan üç kardeş, dedelerinden kalan miras sayesinde bakir bir Ege koyunun tapusuna almaya çok yaklaşmışlardır. Kalan son iki taksidi ödemeye çalışan Faruk, Ayhan ve Kasım, sonrasında koyda bir tatil köyü açmayı planlar. Kardeşler tatil köyünü açmak için çabalarlarken Faruk, açılışa tesadüfen tanıştığı yazar Fulden’i de çağırır. Müşteriler, kendilerine vaat edilen organik ve doğal bir tatilin hayaliyle koya geldiklerinde beklenmedik bir manzara ile karşılaşırlar ve ortalık karışır.

HER ŞEY DAHİL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gonca Vuslateri

Gürgen Öz

Hakan Bilgin

Tuncay Beyazıt

Aslı Bankoğlu

Kaan Yılmaz

Gülnihal Demir

Yağmur Ün

Rüya Coriş

Göhkan Tevek

HER ŞEY DAHİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Her Şey Dahil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2,5 olarak belirlenmiştir.