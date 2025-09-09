İyi Bir Aile Değiliz filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Haki Biçici üstleniyor. Peki, İyi Bir Aile Değiliz filminin konusu ne? İyi Bir Aile Değiliz filminin oyuncuları kim?

İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Murat, babasının vefatı sebebiyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorundadır. Tüm sülale rahmetliyi köylerindeki aile mezarlığına defnetmek isterken Murat bu adetlerin eskide kaldığını, İstanbul’da bu işi organize edeceğini söyler. Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır! İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır, rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan, ailenin ayaklı gazetesi Çiçek, işbirlikçi kapıcı ve tüm diğer garip aile üyeleri, 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.

İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kaan Yıldırım

Erkan Kolçak Köstendil

Sarp Apak

Derya Karadaş

Şinasi Yurtsever

Melisa Doğu

Tarhan Karagöz

Nergis Çorakçı

Vedat Erincin

Asiye Dinçsoy

Yakup Turgut

İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İyi Bir Aile Değiliz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.