Başarıya ya da mutluluğa yaklaşırken bilinçaltı korkular devreye girebilir. Bazı burçlar tam da bu noktada kendi önüne engel koyma eğilimi gösterebilir. İşte, kendini sabote etme eğiliminde olan 3 burç...

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Yoğun duygular yaşar ve kontrolü kaybetmekten korkabilir. Bu nedenle her şey iyi giderken şüpheye düşebilir.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Kırılmaktan kaçınmak için bazen kendini geri çeker. Potansiyelini sonuna kadar kullanmakta tereddüt edebilir.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Mükemmeliyetçilik, adım atmadan önce aşırı sorgulamaya dönüşebilir. “Ya yeterince iyi değilsem?” düşüncesi onu durdurabilir.