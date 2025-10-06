Kıskanmak dizisi 4. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kıskanmak son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sevgiyi, değeri Nüzhet’le bulduğuna inanan Seniha, onu Nalan'ı öperken görünce yıkılır. Ancak Seniha kimsenin onu yok saymasına göz yummayacaktır. Annesiyle iletişim kurmayı başaran Halit, gerçeğin ortaya çıkması için polisleri çağırır. Seniha ise bu durumu tersine çevirmek için bir plan kurar. Nüzhet'in Nalan'ın yanına taşınması Mükerrem'i delirtirken, Nüzhet bir adım bile geri atmaz. Seniha ise öyle bir şeye şahit olur ki, zaman durur.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nalan ve Nüzhet’in birlikte olduğunu öğrenen Seniha, herkesin kuyruğunu birbirine bağlamaya yemin eder. İşe Nalan’dan başlayacaktır. Bunu için abisi Halit'i manipüle eder ve amacına ulaşır. Bir yandan, kulübün önünde Mükerrem'i ağlarken görünce kapıldığı şüphenin de peşine düşer. Sonunda, Nüzhet ve Mükerrem'in geçmişini öğrenir. Dayanılmaz bir acı ve hayal kırıklığı yaşayan Seniha'nın hedefi artık çok farklıdır. Herkesin odağına yerleşen Nüzhet'in ise bambaşka planları vardır.

KISKANMAK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin 4. bölümü 7 Ekim Salı akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.