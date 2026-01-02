Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bugün var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, ne zaman? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Cuma günleri yayımlanan dizinin 120. bölümü haftaya ekranlardaki yerini alacak. Yılbaşı haftası olması nedeniyle bu hafta dizinin yerine Aile Arasında filmi ekranlardaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir. Abdullah, Asil’in geçmişini araştırınca büyük bir sürprizle karşılaşır. Bunu önce Fatih’le paylaşır sonra Asude’ye bilip bilmediğini sorar. Salkım evdeki herkesin hayatına burnunu sokmaya yavaştan başlamıştır. Özellikle Başak bu konudan çok rahatsız olur ve dile getirir. Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir. Nilay, Abdullah’tan izin alarak annesiyle birlikte hediyelik dükkan açmak için harekete geçer. Çimen ve Emir’in ilişkisi Salkım yüzünden yine bozulmuştur. Birbirlerine aşık olmalarının yetmeyeceğini artık anlamışlardır. Ömer ve Kıvılcım’ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirir. Ancak önce Bade’den sonra Başak’tan yana gelen itiraflar geceye damgasını vurur.