Kızılcık Şerbeti dizisi final yapıyor iddiaları... Beklenen duyuru geldi

Yayınlanma: 14.04.2023 - 18:40

Güncelleme: 14.04.2023 - 19:02

RTÜK kıskacındaki Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti. İddiaya göre Kızılcık Şerbeti final yapacak. Ancak iddia Show TV tarafından yalanlandı. Yapım şirketi de iddiaları doğrulamadı.

BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLIYOR

Kızılcık Şerbeti dizisi final yapmadığı gibi kadroya da yeni isimler dahil olacak. Medya sitelerinde yer alan bilgiye göre Kızılcık Şerbeti dizisine katılacak oyuncu da belli oldu.

ACUN'UN KANALINDA ÜNLENMİŞTİ

'Kızılcık Şerbeti' dizisine oyuncu Yiğit Dikmen katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Serdar' karakterine hayat verecek olan Dikmen, Çimen’in (Selin Türkmen) partneri olacak. Dikmen, 24'üncü bölümde dizinin ekibine katılacak.

Çimen'in (Selin Türkmen) partneri rolüyle diziye katılan Yiğit Dikmen kimdir? Yiğit Dikmen'in oynadığı diziler hangileri?

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

1987 doğumlu Yiğit Dikmen 35 yaşındadır. Yiğit Dikmen 2014, 2017 ve 2018 Survivor kadrolarında yer almıştır. Survivor yarışmasıyla ünlenen Yiğit Dikmen kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştı.

KADROYA YENİ İSİMLER KATILIYOR

Öte yandan gelen bilgilere göre Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni isimler de dahil olacak. Dizinin haziran ayında sezon finali yapması Eylül ayında ise yeni bölümleriyle ekranda olması bekleniyor.