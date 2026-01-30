Kızılcık Şerbeti dizisinin bugün yeni bölümü var mı? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Çimen ve Emir’in sürpriz evliliği her iki aile tarafından da iyi karşılanmamıştır. Özellikle Salkım durumdan son derece mutsuz olmuştur. Bu işi sonlandırmayı hedefleyerek karşı atağa geçmeye karar verir. Kıvılcım da sonunu iyi görmemekle birlikte daha aklı selim davranır. Kıvılcım’ın bir diğer sorunu hastaneden gelen telefon ile öğrendiği bebeklerin karışmış olabileceği ihtimalidir. Bu sorun Ömer ile Kıvılcım’ın yakınlaşmasına neden olurken, Bade bu yakınlaşmadan son derece rahatsız olacaktır. Nursema ve İlhami’nin arkadaşlığı birlikte çalıştıkları platformda yavaş yavaş ilerlemektedir. Nilay’ın açtığı dükkan her gün daha iyiye gitmekte, Sevtap burada canla başla çalışmaktadır. Fatih’in hasta olduğu için iş toplantısına onun yerine katılan Başak bu işten alnının akıyla çıkarken kocasının da güvenini kazanır. Kıvılcım ile kavga ederek evi terk eden Sönmez, torunu Çimen’in evine yerleşir. Ömer’i yakın takibe alan Bade, onun bir gece Kıvılcım’ın yanında kalmasını belgeleyerek bunu herkese ifşa eder.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 123. bölümü 30 Ocak Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.