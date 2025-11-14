Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Işıl ve Leo’nun öpüşmesini gören Nilay’ın konuşmasını engelleme işi Işıl’a düşer. Onu Mustafa üzerinden korkutup manipüle ederek zaman kazanmaya çalışır. Dergi çekiminde kocasının yanında olan Doğa, ilişkilerinin düzeleceğine dair bir kez daha umutlanacaktır. Nursema eve akşam yemeğine davet ettiği arkadaşının kocasının eski sevgilisi olduğunu bilmese de diğerleri bu işten dolayı çok gerilirler. Asude devreye girme vakti geldiğine kanaat getirerek harekete geçer. Ancak Demet’in hiç de kolay lokma olmadığını kısa sürede anlar. Ömer’in cezaevi günleri devam etmektedir. Kendisinin buraya düşmesine sebep olan karısını affedemez ve onunla görüşmeyi reddeder. Bu arada Kıvılcım, Asil’in de yardımıyla kazanın sorumlusunu ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Nilay dayanamayıp gördüklerini, duyduklarını Mustafa’ya anlatır. Bunun üzerine Mustafa, herşeyden haberi olan Asil’in karşısına dikilir...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 14 Kasım Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.