Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmiştir. Ünal ailesi üç kayıp vermiş, birbirlerine tutunarak yaşamaya çalışıyorlardır. Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay aynı evdedir. Nilay baba dediği Abdullah’ı kıramamış, annesinin yanına gitmeyip burada kalmıştır. Ömer hapishaneden çıktıktan sonra Kıvılcım’ı affetmemiş ve ondan boşanmıştır. Hafta sonları oğlunu yanına alıyordur. Olanlardan dolayı çok üzgün olan Kıvılcım’ın ise durumu düzeltmek için elinden bir şey gelmiyordur. Abdullah işinin başına dönmüştür. Artık en büyük düşmanı hisseleri almak için olayları tetikleyen Asil’dir. Ömer, hapishanedeki dostu Hikmet’e verdiği sözü tutarak onun ailesi ile yakınlaşmıştır. Bir arkadaşının tavsiyesi ile tanıştığı Salkım’dan çok etkilenen Abdullah’ın aldığı evlilik kararı Ünal evde bomba etkisi yapar.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 28 Kasım akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.