Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Başak ve Fatih’in nikâhı kıyıldıktan sonra düğünde geceye çok acı bir olay damga vurur. Başak’ın annesi hayata gözlerini yumar. Tuncay ve Başak büyük bir acıyı yaşarken Ünal ailesi onları yalnız bırakmaz. Fatih de Başak’a son derece anlayışlı yaklaşmaktadır. Çimen ve Emir’in ilişkisi rayına oturmuş giderken Çimen’in, Salkım’a hediye aldığı bilekliği Hayat’ın kolunda görmesiyle sarsılır. Çimen her ne kadar hesap sormaya kalksa da Salkım bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Nilay, Nursema’yı mesajlaştığı kişi konusunda darlamaya devam etmektedir. Sonunda Nursema pes eder ve onu tembihleyerek konunun aralarında kalmasını ister. Zayıf bir anına denk gelerek Bade ile yakınlaşan Ömer, bu konunun bir daha açılmamak üzere kapanması konusunda Bade ile anlaşmış olsa da Bade’nin boş durmaya niyeti yoktur. Başak, Tuncay’ın da ısrarıyla kocasının evinde yaşamaya başlar. Çok mutlu olmasa da idare etmeye çalışır. Fatih’le aynı yatakta yatma konusu ikisi arasında ciddi problemlere yol açar. Ancak Başak’ı çok daha büyük bir sorun bekliyordur.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 26 Aralık akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.