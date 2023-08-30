Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:44

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:44

'Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?' sorusu arama motorlarında aratılıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci sezon çekimleri 28 Ağustos’ta başlayacak olan Kızılcık Şerbeti'nin eylül ayının 3. haftası yayına girmesi planlanıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin yeni sezonunda yine çok heyecanlı ve merak uyandıran olaylar yaşanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİM?

Evrim Alasya

Barış Kılıç

Müjde Uzman

Sıla Türkoğlu

Settar Tanrıöğen

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan güngör

Selin Türkmen

Füsün Demirel

Kayra Şenocak