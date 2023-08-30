Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak?
Kızılcık Şerbeti dizisinin ne zaman başlayacağı merak edildi. Dizinin izleyicileri 2. sezonun ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak?
'Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?' sorusu arama motorlarında aratılıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak?
KIZILCIK ŞERBETİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci sezon çekimleri 28 Ağustos’ta başlayacak olan Kızılcık Şerbeti'nin eylül ayının 3. haftası yayına girmesi planlanıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin yeni sezonunda yine çok heyecanlı ve merak uyandıran olaylar yaşanacak.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİM?
Evrim Alasya
Barış Kılıç
Müjde Uzman
Sıla Türkoğlu
Settar Tanrıöğen
Sibel Taşçıoğlu
Doğukan güngör
Selin Türkmen
Füsün Demirel
Kayra Şenocak
Player Alanı
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