Kolay Para 2 filminin yönetmen koltuğunda Babak Najafi oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Birro, Maria Karlsson, Babak Najafi, Fredrik Wikström, Jens Lapidus üstleniyor. Peki, Kolay Para 2 filminin konusu ne? Kolay Para 2 filminin oyuncuları kim?

KOLAY PARA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Jorge büyük bir kokain anlaşması için İsveç’e döner ama anlaşma korkunç bir şekilde sonlanınca ülkeden kaçmak zorunda kalır çünkü hem polis hem de Sırp mafyası onun peşindedir. Mahmud Sırp patron Radovan’a büyük miktarda para borçludur. Borcunu ödeyemeyince tek bir seçeneği kalmıştır: Jorge’u bulup öldürmek.

KOLAY PARA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joel Kinnaman

Fares Fares

Matias Varela

Dragomir Mrsic

Dejan Cukic

Lisa Henni

Madeleine Martin

Annika Ryberg Whittembury

Sasa Petrovic

Lea Stojanov

KOLAY PARA 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kolay Para 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.