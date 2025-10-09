Kolay Para 2 filminin yönetmen koltuğunda Babak Najafi oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Birro, Maria Karlsson, Babak Najafi, Fredrik Wikström, Jens Lapidus üstleniyor. Peki, Kolay Para 2 filminin konusu ne? Kolay Para 2 filminin oyuncuları kim?
KOLAY PARA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Jorge büyük bir kokain anlaşması için İsveç’e döner ama anlaşma korkunç bir şekilde sonlanınca ülkeden kaçmak zorunda kalır çünkü hem polis hem de Sırp mafyası onun peşindedir. Mahmud Sırp patron Radovan’a büyük miktarda para borçludur. Borcunu ödeyemeyince tek bir seçeneği kalmıştır: Jorge’u bulup öldürmek.
KOLAY PARA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Joel Kinnaman
Fares Fares
Matias Varela
Dragomir Mrsic
Dejan Cukic
Lisa Henni
Madeleine Martin
Annika Ryberg Whittembury
Sasa Petrovic
Lea Stojanov
KOLAY PARA 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kolay Para 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.