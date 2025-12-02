Kral Kaybederse dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kral Kaybederse dizisinin son bölümünde ne oldu?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer. Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser’e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.

Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan’ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra’nın sınır tanımayan tavırları, Kenan’ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır. Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına merhaba der.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü 2 Aralık akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.