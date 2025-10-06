Kral Kaybederse dizisi 21. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Kral Kaybederse son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Kral Kaybederse dizisinin son bölümünde ne oldu?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cemal Hakver, Fadi’yi köşeye sıkıştırarak Kenan Baran’la olan bağını sorgular. Fadi, her ne kadar bütün gerçeği anlatmasa da Cemal’in tehlikeli imaları onu büyük bir kararın eşiğine getirir.Kenan ise iş ortaklarının birer birer düşmesini izlemeye tahammül edemez ve Cemal’e karşı duyduğu öfkeyi bastırmakta zorlanır. Handan, onu sakinleştirmeye çalışsa da Kenan, artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkındadır.Öte yandan, annesinin ölümüyle ilgili büyük sırrı içinde saklayan Sevda; Cemal’in baskıları ve evde koyduğu yeni kurallarla giderek daha da hırçınlaşır.Gerilimin zirveye ulaştığı bu süreçte, Kenan ile Cemal arasındaki savaş yalnızca ikisinin değil; çevrelerindeki herkesin kaderini belirleyecek bir hesaplaşmaya dönüşür. Dost ile düşman arasındaki çizgi ise giderek belirsizleşir.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kral Kaybederse dizisinin 21. bölümü 6 Ekim Salı akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.