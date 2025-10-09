Kuruluş Osman’ın devamı olan Kuruluş Orhan dizisi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Kuruluş Orhan yeni dönem oyuncuları kimler?

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Orhan dizisinin Çarşamba akşamları yayınlanacağı bilirken ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kuruluş Orhan yayın tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

KURULUŞ ORHAN YENİ DÖNEM OYUNCULARI KİMLER?

Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosuna Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman gibi isimler dahil oldu.

Kadroda ayrıca Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı ve Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.