MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100 bin TL ödülü hangi yarışmacı aldı?
MasterChef All Star'da ana kadronun oluşturulmasının ardından yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün tırmanarak devam ediyor. MasterChef All Star'ın 14 Temmuz akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar 100 bin TL ödülünü kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100 bin TL ödülü hangi yarışmacı aldı?
MasterChef All Star yarışmasında yarışmacılar 100 bin TL ödülü kazanmak için mücadele etti. İlk turu kazanan takımın yarışmacılarının yarıştığı ödül oyununda hangi hangi yarışmacının 100 bin TL ödülünü kazandığı merak ediliyor. Peki, MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100 bin TL ödülü hangi yarışmacı aldı?
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te ödül oyunu için rekabet sona erdi. Mavi ve kırmızı takım verilen sorulara doğru cevapları vermek için yarıştılar. İki takıma geçtiğimiz sezondan anlar gösterildi ve o videolar ile ilgili sorular soruldu. Örneğin bir videoda jüri üyesi Danilo Zanna'nın yarışmada çay bardağı dolu tepsiyi çevirdiğinde kaç bardağın sağlam kaldığı ile ilgili bir soru geldi. Masterchef'te ödül oyunun ilk turunu Kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF'TE 100 BİN TL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
100 bin TL ödülü almak için kırmızı takım kendi arasında yarıştı. Eray ve Batuhan 100 bin TL'lik ödül için son ikiye kalan isimler oldu. 100 bin TL ödülü Eray kazandı.
MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?
Güzide Mertcan - 2019
Suna Aydın - 2019
Eda Karabulut - 2019
Batuhan Bayır - 2019
Rıfat Yurttaş - 2019
Sefa Okyay Kılıç - 2020
Tanya Kilitkayalı - 2020
Esra Tokelli - 2020
Eray Aksungur - 2020
Berker Başmanav - 2020
Sergen Özen - 2021
Burcu Önal - 2021
Tahsin Küçük - 2021
Dilara Başaran - 2021
Mert Yılmaz - 2021
Çağatay Akgül - 2022
Büşra Zambak - 2022
Ayaz Geçer - 2022
Gamze Tosun - 2022
Tolga Şener - 2022
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