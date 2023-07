Yayınlanma: 15.07.2023 - 15:59

Güncelleme: 15.07.2023 - 15:59

MasterChef All Star yarışmasında yarışmacılar 100 bin TL ödülü kazanmak için mücadele etti. İlk turu kazanan takımın yarışmacılarının yarıştığı ödül oyununda hangi hangi yarışmacının 100 bin TL ödülünü kazandığı merak ediliyor. Peki, MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100 bin TL ödülü hangi yarışmacı aldı?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te ödül oyunu için rekabet sona erdi. Mavi ve kırmızı takım verilen sorulara doğru cevapları vermek için yarıştılar. İki takıma geçtiğimiz sezondan anlar gösterildi ve o videolar ile ilgili sorular soruldu. Örneğin bir videoda jüri üyesi Danilo Zanna'nın yarışmada çay bardağı dolu tepsiyi çevirdiğinde kaç bardağın sağlam kaldığı ile ilgili bir soru geldi. Masterchef'te ödül oyunun ilk turunu Kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF'TE 100 BİN TL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

100 bin TL ödülü almak için kırmızı takım kendi arasında yarıştı. Eray ve Batuhan 100 bin TL'lik ödül için son ikiye kalan isimler oldu. 100 bin TL ödülü Eray kazandı.

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Güzide Mertcan - 2019

Suna Aydın - 2019

Eda Karabulut - 2019

Batuhan Bayır - 2019

Rıfat Yurttaş - 2019

Sefa Okyay Kılıç - 2020

Tanya Kilitkayalı - 2020

Esra Tokelli - 2020

Eray Aksungur - 2020

Berker Başmanav - 2020

Sergen Özen - 2021

Burcu Önal - 2021

Tahsin Küçük - 2021

Dilara Başaran - 2021

Mert Yılmaz - 2021

Çağatay Akgül - 2022

Büşra Zambak - 2022

Ayaz Geçer - 2022

Gamze Tosun - 2022

Tolga Şener - 2022