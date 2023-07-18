MasterChef All Star yarışmacısı Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef All Star'ın yedeklerden dahil olan yarışmacısı Barış Demir'in kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, MasterChef All Star yarışmacısı Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:06
MasterChef All Star yarışmacısı Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
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MasterChef All Star yarışmasına yedeklerden dahil olan Barış Demir'in hayatı merak ediliyor. İzleyiciler, Barış Demir'in kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Barış Demir'in MasterChef'in hangi sezonunda yarıştığı ve kaçıncı olduğu arama motorlarında aratılıyor. Peki, MasterChef All Star yarışmacısı Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte, MasterChef All Star yarışmacısı Barış Demir hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşında ve Bodrum'da yaşıyor. Aşçılık mesleğine küçük yaşlarda adım adan Barış, yarışmaya katıldığında Bodrum Torba'da bir otelde çalışıyordu.

MasterChef'te ilk turu geçen Barış Demir, ikinci turda en iyi creme brulee'yi (Krem brüle) yaparak 3. tura çıkmayı başarmıştı.

MASTERCHEF BARIŞ DEMİR HANGİ SEZON YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

MasterChef Barış Demir, MasterChef'in 6. sezonunda yani 2022 yılında yarıştı.


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