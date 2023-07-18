MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

MasterChef All Star'da Güzide'nin elenmesinin ardından yeni haftada yeni kaptanlar belirlendi. Yarışmacılar arasında düzenlenen ikinci takım oyununun sonunda yeni mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Peki, MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:19
MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?
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MasterChef All Star'a veda eden Güzide yerine yedeklerden Barış Demir ana kadroya katıldı. 17 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünden mavi takım ve kırmızı takım kaptanlarının kimler olduğu netleşti. Peki, MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

MasterChef All Star'da ilk eleme sonrasında veda eden isim Güzide olmuştu. Yeni haftanın başlamasıyla birlilkte yeni takım kaptanlarının belirlenmesi için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. 

Şefler, tezgah başına geçen yarışmacılardan 'Ali nazik' yapmalarını istedi. Tabakları beğenilen isimlerin yemekleri tekrar şefler tarafından tadıldı ve değerlendirildi. Sonuç olarak Suna ve Eda son ikiye kaldı. Yeni haftanın mavi takım kaptanı ise Eda oldu.

MASTERCHEF YENİ HAFTANIN KIRMIZI VE MAVİ TAKIMI 

Eda - Mavi Takım Kaptanı

Çağatay

Burcu

Sergen

Ayaz

Esra

Suna

Mert

Sefa

Rıfat

Barış - Kırmızı Takım Kaptanı

Tahsin

Dilara

Büşra

Eray

Tanya

Batuhan

Gamze

Tolga

Berker


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