MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?
MasterChef All Star'da Güzide'nin elenmesinin ardından yeni haftada yeni kaptanlar belirlendi. Yarışmacılar arasında düzenlenen ikinci takım oyununun sonunda yeni mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. Peki, MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu?
MasterChef All Star'a veda eden Güzide yerine yedeklerden Barış Demir ana kadroya katıldı. 17 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünden mavi takım ve kırmızı takım kaptanlarının kimler olduğu netleşti. Peki, MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kimler oldu? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da ilk eleme sonrasında veda eden isim Güzide olmuştu. Yeni haftanın başlamasıyla birlilkte yeni takım kaptanlarının belirlenmesi için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
Şefler, tezgah başına geçen yarışmacılardan 'Ali nazik' yapmalarını istedi. Tabakları beğenilen isimlerin yemekleri tekrar şefler tarafından tadıldı ve değerlendirildi. Sonuç olarak Suna ve Eda son ikiye kaldı. Yeni haftanın mavi takım kaptanı ise Eda oldu.
MASTERCHEF YENİ HAFTANIN KIRMIZI VE MAVİ TAKIMI
Eda - Mavi Takım Kaptanı
Çağatay
Burcu
Sergen
Ayaz
Esra
Suna
Mert
Sefa
Rıfat
Barış - Kırmızı Takım Kaptanı
Tahsin
Dilara
Büşra
Eray
Tanya
Batuhan
Gamze
Tolga
Berker
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