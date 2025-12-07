MasterChef Türkiye'de şampiyon dün canlı yayında belli oldu. Son sezonun kazananın belli olmasının ardından gözler All Star'a çevrildi. Yarışmanın takipçileri MasterChef All Star'da kimlerin yarışacağını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef'te All Star'da kimler var? All Star ne zaman başlayacak?
MASTERCHEF 2025 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu Sezer oldu.
MASTERCHEF ALL STAR'DA HANGİ YARIŞMACILAR YER ALACAK?
Eren
Dilara
Sergen
Semih
Alican
Kerem
Beyza
Hasan
Kıvanç
Barış
Batuhan
Erim
Tolga
Ayaz
Hakan
Çağatay
Eda
Barbaros
MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MasterChef All Star 7 Aralık tarihinde yayımlanacak olan bölümle başlayacak.