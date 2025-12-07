Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef'te All Star'da kimler var? All Star ne zaman başlayacak?

MasterChef'te All Star'da kimler var? All Star ne zaman başlayacak?

7.12.2025 19:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef'te All Star'da kimler var? All Star ne zaman başlayacak?

MasterChef All Star'ın ne zaman başlayacağı ve kadroda kimlerin yer alacağı araştırılıyor. Peki, MasterChef'te All Star'da kimler var? All Star ne zaman başlayacak?

MasterChef Türkiye'de şampiyon dün canlı yayında belli oldu. Son sezonun kazananın belli olmasının ardından gözler All Star'a çevrildi. Yarışmanın takipçileri MasterChef All Star'da kimlerin yarışacağını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef'te All Star'da kimler var? All Star ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF 2025 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu Sezer oldu.

Image

MASTERCHEF ALL STAR'DA HANGİ YARIŞMACILAR YER ALACAK?

Eren

Dilara

Sergen

Semih

Alican

Kerem

Beyza

Hasan

Kıvanç

Barış

Batuhan

Erim

Tolga

Ayaz

Hakan

Çağatay

Eda

Barbaros

Image

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef All Star 7 Aralık tarihinde yayımlanacak olan bölümle başlayacak. 

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #masterchef all star