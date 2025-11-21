MasterChef Türkiye, bu akşam dokunulmazlık etabı ile izleyici karşısına çıkıyor. Mavi ve kırmızı takım, İtalyan mutfağının öne çıkan tatlarını yorumlayarak yarışacak. Peki, Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu?

Dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Murat

Özkan

Eylül

Hakan

MASTERCHEF K İM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Eylül MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, ikinci takım oyununu kırmızı takım aldı.