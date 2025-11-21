Cumhuriyet Gazetesi Logo
Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu?

21.11.2025 00:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam dokunulmazlık mücadelesiyle ekranlara geliyor. Mavi ve kırmızı takımlar, İtalyan mutfağından farklı lezzetler hazırlayacak. İzleyiciler, “MasterChef 20 Kasım 2025 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler oldu?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye, bu akşam dokunulmazlık etabı ile izleyici karşısına çıkıyor. Mavi ve kırmızı takım, İtalyan mutfağının öne çıkan tatlarını yorumlayarak yarışacak. Peki, Masterchef Türkiye 20 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Murat

Özkan

Eylül

Hakan

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Eylül MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, ikinci takım oyununu kırmızı takım aldı.

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #masterchef dokunulmazlık