MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, şeflerin değerlendirmeleri doğrultusunda hem lezzet hem de sunum açısından en iyi performansı sergileyerek ana kadroya dahil olmaya çalıştı. Peki, MasterChef Türkiye 2025 kim kazandı? 7 Eylül'de MasterChef Türkiye'de hangi yarışmacı yedeklerden ana kadroya girdi?

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

7 Eylül 2025 tarihinde MasterChef Türkiye’de ana kadroya katılmaya hak kazanan yarışmacı Murat Can oldu. Başarılı performansı ile şeflerden tam not alan Murat Can, ana kadro heyecanına ortak oldu.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ

Haftanın önceki bölümünde MasterChef Türkiye’den elenen yarışmacı Sercan oldu. Bu gelişme, ana kadro mücadelesinde rekabetin daha da arttığını gözler önüne serdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de geçen haftanın dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Takım, gösterdiği üstün performansla şeflerden tam not alarak oyunu kazanmayı başardı.