Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

6.11.2025 00:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye’nin 5 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

Image

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

Image

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Hakan oldu.

Image

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025’te günün eleme adayları Murat Can ve Sümeyye oldu.

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #Eleme Adayı #masterchef dokunulmazlık