MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Kasım Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANG İ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Hakan oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025’te günün eleme adayları Murat Can ve Sümeyye oldu.