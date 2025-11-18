MasterChef Türkiye’de haftanın ilk takım oyunu kazananı belli oldu. Yarışmacılar, dokunulmazlık sahibi olabilmek için büyük bir mücadele verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 17 Kasım Pazartesi günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sümeyye oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025’te günün eleme adayları Murat Can ve Özkan oldu.