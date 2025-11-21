Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.11.2025 23:57:00
MasterChef Türkiye eleme adayı olarak belirlenen yarışmacı merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Kasım günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme potasına dahil olan yarışmacılar araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Kasım günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sezer oldu. 

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Çağatay ve Barış oldu. 

