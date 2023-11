Yayınlanma: 27.11.2023 - 23:06

Güncelleme: 27.11.2023 - 23:06

MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı oyunda günün konsepti şekerpare oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star yarışmasında yeni dönem resmen başladı. Son 11'e kalan yarışmacılar, şeflerce istenen ''Şekerpare'' tatlısını çıkardı.

Değerlendirme sonunda Hasan ile Tahsin başarılı bulundu ve mavi takım kaptanlığı da Hasan'ın oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Barbaros'u tercih etti.

Mavi Takım

Hasan Kaptan

Tahsin

Sergen

Tolga

Dilara

Batuhan

Kırmızı Takım

Barbaros - Kaptan

Eren

Kıvanç

Cemre

Esra

MASTERCHEF'İN YENİ SİSTEMİNİ DUYURDU!

MasterChef'te bu hafta takımlar 6'ya 5 rekabet edecek. Kıran kırana geçecek haftanın hemen öncesinde Somer şef yeni düzeni açıkladı.

Some Sivrioğlu, ''Bu haftadan sonra artık eleme sistemi değişiyor. Her gecenin sonunda bir kişi eleme potasına gidecek. 3 takım ve 1 bireysel oyunu olmak üzere her oyun sonunda 1 aday çıkacak. İki etaplı ve puanlama sistemli eleme finali oynanacak.

Artık potaya düşmemek çok daha önemli. Çünkü artık herkes final potasında. Dokunulmazlık alan kendini kurtaracak. Konsey oyları ile potaya giden 3 aday belilenecek. Son gece de her zaman olduğu gibi bireysel oyun oynanacak ve en az başarılı olan potaya girecek.'' sözlerini kullandı.

4 hafta sonra yarışmada kalmayı başaran 7 yarışmacı bireysel oyunlarla ceket giyme savaşına katılacak. Somer şef yarışmacıların bu hafta dahil 4 haftaları oduğunu yineledi.