'Mufasa: The Lion King' filminin konusu ne, oyuncuları kim? 'Mufasa: The Lion King' ne zaman vizyona girecek?
Yönetmenliğini Barry Jenkins'in, senaryosunu ise Jeff Nathanson üstlendiği 'Mufasa: The Lion King' filmi seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, 'Mufasa: The Lion King' filminin konusu ne, oyuncuları kim? 'Mufasa: The Lion King' ne zaman vizyona girecek?
2019 yapımı Aslan Kral'ın devam filmi olan 'Mufasa: The Lion King' kısa süre sonra sinemalardaki yerini alacak. Filmin konusu, seslendirmenleri ve ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, 'Mufasa: The Lion King' filminin konusu ne, oyuncuları kim? 'Mufasa: The Lion King' ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...
MUFASA: THE LION KING FİLMİNİN KONUSU NE?
Gurur Kayalıkları'nın kralı olan Simba, yavrusunun onun izinden gitmesini istemektedir. Bu sırada babası Mufasa'nın köklerini keşfetme fırsatı bulur.
MUFASA: THE LION KING FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?
Kelvin Harrison Jr. - Taka
Aaron Pierre - Mufasa
Billy Eichner - Timon
Seth Rogen - Pumbaa
John Kani - Rafiki
MUFASA: THE LION KING FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
'Mufasa: The Lion King' filmi 20 Aralık 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Edanur açıklaması
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- Valilikten açıklama geldi
- Eylemcilere polis müdahalesi!
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Erdoğan ve Özel görüşmesi...
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Şanlıurfa'da ilk hasat yapıldı: Kilosu 14 TL
- Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması