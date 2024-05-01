'Mufasa: The Lion King' filminin konusu ne, oyuncuları kim? 'Mufasa: The Lion King' ne zaman vizyona girecek?

Yönetmenliğini Barry Jenkins'in, senaryosunu ise Jeff Nathanson üstlendiği 'Mufasa: The Lion King' filmi seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, 'Mufasa: The Lion King' filminin konusu ne, oyuncuları kim? 'Mufasa: The Lion King' ne zaman vizyona girecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:16
'Mufasa: The Lion King' filminin konusu ne, oyuncuları kim? 'Mufasa: The Lion King' ne zaman vizyona girecek?
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2019 yapımı Aslan Kral'ın devam filmi olan 'Mufasa: The Lion King' kısa süre sonra sinemalardaki yerini alacak. Filmin konusu, seslendirmenleri ve ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, 'Mufasa: The Lion King' filminin konusu ne, oyuncuları kim? 'Mufasa: The Lion King' ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

MUFASA: THE LION KING FİLMİNİN KONUSU NE?

Gurur Kayalıkları'nın kralı olan Simba, yavrusunun onun izinden gitmesini istemektedir. Bu sırada babası Mufasa'nın köklerini keşfetme fırsatı bulur.

MUFASA: THE LION KING FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?

Kelvin Harrison Jr. - Taka

Aaron Pierre - Mufasa

Billy Eichner - Timon

Seth Rogen - Pumbaa

John Kani - Rafiki

MUFASA: THE LION KING FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

'Mufasa: The Lion King' filmi 20 Aralık 2024 tarihinde beyazperdedeki yerini alacak.


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