Öldürdüğün Şeyler filminin konusu nedir? Öldürdüğün Şeyler filminin oyuncuları kimler?
İranlı yönetmen Alireza Khatami imzası taşıyan 'Öldürdüğün Şeyler' (The Things You Kill) filmi, dünya prömiyerini 2025 Sundance Film Festivali’nde yaptı. Peki, Öldürdüğün Şeyler filminin konusu nedir? Öldürdüğün Şeyler filminin oyuncuları kimler?
İranlı yönetmen Alireza Khatami’nin önceki yaz çektiği “Öldürdüğün Şeyler” filmi Amerikan bağımsız sinemasının en önemli festivallerinden Sundance Film Festivali’ne katıldı. Peki, Öldürdüğün Şeyler filminin konusu nedir? Öldürdüğün Şeyler filminin oyuncuları kimler?
ÖLDÜRDÜĞÜN ŞEYLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar. İranlı sinemacı Alireza Khatami’nin senaryosunu yazıp yönettiği ve ortak yapımcısı olduğu Öldürdüğün Şeyler, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yaptı.
ÖLDÜRDÜĞÜN ŞEYLER FİLMİNİN OYUNCULARI
Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal
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