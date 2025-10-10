Öldürme Zemini filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Damien Power üstleniyor. Peki, Öldürme Zemini filminin konusu ne? Öldürme Zemini filminin oyuncuları kim?

ÖLDÜRME ZEMİNİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir çiftin kamp macerası korkunç bir suç mahalline rastladıkları andan itibaren korkutucu bir sınava dönüşür. Yaşamlarındaki basınçtan biraz olsun kurtulup rahatlamak isteyen Sam ve Ian haftasonu kaçamağı için ıssız bir sahile giderler. Terk edilmiş bir kamp alanına rastlarlar ve endişeye kapılırlar. Küçük ve travma geçirmiş bir çocuk bulduklarında ise korkmaya başlamışlardır. Civar bölgeden olan iki kişiye denk geldiklerinde ise kabusları başlayacaktır…

ÖLDÜRME ZEMİNİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Stephen Hunter

Maya Stange

Aaron Pedersen

Ian Meadows

Melissa Thompson

Airlie Dodds

Aaron Glenane

ÖLDÜRME ZEMİNİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Öldürme Zemini filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.