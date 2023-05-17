Panik Odası filmi konusu nedir? Panik Odası filmi oyuncuları kimler?
Panik Odası filmi TLC ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Panik Odası filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Panik Odası filmi konusu nedir? Panik Odası filmi oyuncuları kimler?
Panik Odası (Panic Room) filminin yönetmenliğini David Fincher yaptı. Filmin senaryosunu David Koepp kaleme aldı. 2002 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Panik Odası filmi konusu nedir? Panik Odası filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
PANİK ODASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kendisini aldatan kocasından boşanmış orta yaşlı bir kadın olan Meg Altman, kızı Sarah ile Manhattan'da dört katlı bir ev satın alır. Evde sığınak olarak yapılmış panik odası bulunmaktadır. Panik odasından evin her tarafı kameralarla gözlenebilmektedir ve diğer çeşitli güvenlik sistemleri bulunur. Bununla beraber, panik odasına dışarıdan ulaşmak mümkün değildir. Panik odasına evin önceki sahibine ait olan 22 milyon dolar saklanmıştır. Bunu bilen Burnham, Raoul ve Junior anne-kızın taşındıkları günün gecesi eve girerler ve olaylar gelişir.
PANİK ODASI FİLMİ MÜZİKLERİ
16 Nisan 2002 tarihinde Varese Sarabande etiketiyle yayınlanan bir albümde toplanmıştır. Parçalar Howard Shore tarafından bestelenmiş ve orkestra da yine Howard Shore tarafından yönetilmiştir. 9 parçadan oluşan albümün süresi 30:09 dur.
"Main Titles"
"Caution - Flammable"
"Working Elevator"
"Fourth Floor Hallway"
"Locking Us In"
"Castle Keep"
"What We Want is in That Room"
"Zone 19 Disabled"
"A Very Emotional Property"
PANİK ODASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jodie Foster - Meg Altman
Kristen Stewart - Sarah Altman (Meg Altman'ın kızı)
Forest Whitaker - Burnham
Dwight Yoakam - Raoul
Jared Leto - Junior
Patrick Bauchau - Steven Altman (Meg Altman'in eski eşi)
Ann Magnuson - Lydia Lynch
Ian Buchanan - Evan Kurlander
Andrew Kevin Walker - Komşu
Paul Schulze - Memur Keeney
Mel Rodriguez - Memur Morales
Richard Conant - SWAT Polisi
Paul Simon - SWAT Polisi
Victor Thrash - SWAT Polisi
Ken Turner - SWAT Polisi
PANİK ODASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Panik Odası (Panic Room) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.8 olarak belirlenmiştir.
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