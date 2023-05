Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:05

Panik Odası (Panic Room) filminin yönetmenliğini David Fincher yaptı. Filmin senaryosunu David Koepp kaleme aldı. 2002 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Panik Odası filmi konusu nedir? Panik Odası filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

PANİK ODASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kendisini aldatan kocasından boşanmış orta yaşlı bir kadın olan Meg Altman, kızı Sarah ile Manhattan'da dört katlı bir ev satın alır. Evde sığınak olarak yapılmış panik odası bulunmaktadır. Panik odasından evin her tarafı kameralarla gözlenebilmektedir ve diğer çeşitli güvenlik sistemleri bulunur. Bununla beraber, panik odasına dışarıdan ulaşmak mümkün değildir. Panik odasına evin önceki sahibine ait olan 22 milyon dolar saklanmıştır. Bunu bilen Burnham, Raoul ve Junior anne-kızın taşındıkları günün gecesi eve girerler ve olaylar gelişir.

PANİK ODASI FİLMİ MÜZİKLERİ

16 Nisan 2002 tarihinde Varese Sarabande etiketiyle yayınlanan bir albümde toplanmıştır. Parçalar Howard Shore tarafından bestelenmiş ve orkestra da yine Howard Shore tarafından yönetilmiştir. 9 parçadan oluşan albümün süresi 30:09 dur.

"Main Titles"

"Caution - Flammable"

"Working Elevator"

"Fourth Floor Hallway"

"Locking Us In"

"Castle Keep"

"What We Want is in That Room"

"Zone 19 Disabled"

"A Very Emotional Property"

PANİK ODASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jodie Foster - Meg Altman

Kristen Stewart - Sarah Altman (Meg Altman'ın kızı)

Forest Whitaker - Burnham

Dwight Yoakam - Raoul

Jared Leto - Junior

Patrick Bauchau - Steven Altman (Meg Altman'in eski eşi)

Ann Magnuson - Lydia Lynch

Ian Buchanan - Evan Kurlander

Andrew Kevin Walker - Komşu

Paul Schulze - Memur Keeney

Mel Rodriguez - Memur Morales

Richard Conant - SWAT Polisi

Paul Simon - SWAT Polisi

Victor Thrash - SWAT Polisi

Ken Turner - SWAT Polisi

PANİK ODASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Panik Odası (Panic Room) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.8 olarak belirlenmiştir.