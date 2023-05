Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:09

Rüzgarların Arasında (In the Crosswind) filminin yönetmen koltuğunda Martti Helde otururken filmin senaryosunu Martti Helde ve Liss Nimik kaleme aldı. Rüzgarların Arasında (In the Crosswind) filminin oyuncuları ve konusunun ne olduğu araştırılıyor. Peki, Rüzgarların Arasında filminin konusu nedir? Rüzgarların Arasında filminin oyuncuları kimler? İşte, Rüzgarların Arasında filmi hakkında merak edilenler...

RÜZGARLARIN ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsanlık tarihine böyle bakabilseydik, burası farklı bir yer olurdu. Rüzgarların Arasında bugüne kadar zorunlu göç hakkında yapılmış en şiirsel film olabilir. 1941 Haziran’ında Baltık ülkelerinde evlerinden zorla çıkarılarak Sibirya’ya trenlere bindirilen, on yıllarca açlığa, soğuğa, zor çalışma koşullarına ve ölüme göğüs germek durumunda kalan yüz binleri anmak için yazılmış bir şiir gibi. Gerçek bir hikayeden esinlenen senaryo, Erna ve kızının hikayesini siyah-beyaz yaşayan tablolar, Erna’nın mektuplarını okuyan üst ses ve fısıltıları ortam sesleriyle karıştıran bir ses tasarımı ile usulca aktarırken, izleyiciyi trajediyle daha önce girmediği bir ilişkiye sokuyor ve kalbine işliyor. Karanlık, çok karanlık bir dönemde, zamanın donduğu anlarda, hafızanın paramparça edebilen hallerinde, bir rüya ya da bir kabus olarak yaşamın bilgisinde ve insanın dayanma gücünün ucu açık sınırlarında bir yolculuk bu.

RÜZGARLARIN ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Laura Peterson - Erna

Ingrid Isotamm - Hermiine

Mirt Preegel - Eliide

Einar Hillep - Chairman Of The Kolhkoz

RÜZGARLARIN ARASINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rüzgarların Arasında (In the Crosswind) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.